Israël : le ministère de l'Agriculture veut remplacer les travailleurs étrangers qui ont fui la guerre

Le ministère de l'Agriculture envisage d'autoriser quelque 8 000 Palestiniens de Cisjordanie à entrer en Israël pour remplacer de nombreux travailleurs étrangers ayant quitté le pays en raison de la guerre en Israël contre le groupe terroriste Hamas.

Une proposition du ministère révélée lors d'une réunion du Conseil national de sécurité vendredi limiterait les permis aux femmes palestiniennes de tous âges, ainsi qu'aux hommes âgés de 60 ans ou plus - des groupes considérés comme moins susceptibles de constituer une menace pour la sécurité, dans un contexte de tensions accrues en Cisjordanie. Le plan a rencontré une forte opposition de la part du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qui a déclaré dimanche qu'il y avait "un danger inhérent à l'introduction de travailleurs palestiniens dans les villes israéliennes en temps de guerre".

Des milliers d'étrangers venus en Israël pour travailler comme cueilleurs et autres emplois agricoles auraient quitté le pays depuis le 7 octobre, date à laquelle les terroristes du Hamas ont pris d'assaut le sud d'Israël. Selon le service de presse du gouvernement, une vingtaine de travailleurs étrangers, principalement originaires de Thaïlande, du Népal et des Philippines, ont été tués lors de l'assaut, et plusieurs autres auraient été pris en otage à Gaza.