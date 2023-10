Israël : un cartable contenant des explosifs, laissé par le Hamas a été retrouvé par Tsahal

À l'intérieur du sac, les forces ont trouvé un engin explosif de sept kilos et un détonateur à distance

L'armée israélienne a indiqué dimanche que les forces d'ingénierie de combat travaillent toujours à débarrasser la zone proche de la frontière avec la bande de Gaza des explosifs et des armes laissés par les terroristes du Hamas lors de l'assaut du 7 octobre.

L'armée israélienne a affirmé que des membres de l'unité d'élite de génie de combat Yahalom ont localisé un cartable d'écolier près de la communauté méridionale de Kissufim, qui avait été transporté par un terroriste du Hamas.

RONALDO SCHEMIDT / AFP Des chars Merkava se mettent en position à l'extérieur du kibboutz Be'eri, près de la frontière avec la bande de Gaza, le 20 octobre 2023.

À l'intérieur du sac, les forces ont trouvé un engin explosif de sept kilos et un détonateur à distance. L'armée israélienne a affirmé que les forces de Yahalom ont trouvé plus de 1 000 armes à feu, 2 000 grenades, et 1 200 autres engins explosifs.

Certains des explosifs ont été déclenchés en toute sécurité par les forces après avoir été trouvés, tandis que d'autres ont été collectés pour une inspection plus approfondie.