"Le Hamas avait prévu d'utiliser du sel de cyanure contre les civils", confirme le Président Herzog

Le président Herzog a révélé le lien entre le Hamas et Al Qaïda lors d'une interview accordée à Sky News

Le président israélien Isaac Herzog a révélé dimanche dans une interview accordée à la chaîne Sky News qu'"un périphérique USB trouvé sur des terroristes du Hamas prouve que l'organisation terroriste prévoyait d'utiliser du sel de cyanure contre la population civile, à l'instar des procédés opérés par l'organisation terroriste Al-Qaïda".

Selon les révélations de Herzog, un appareil mobile trouvé sur le corps d'un terroriste du Hamas tué sur le territoire israélien contient des instructions détaillées pour fabriquer des armes chimiques et les distribuer à la population civile. La source du document est un manuel de l'organisation terroriste Al-Qaïda de 2003, et son utilisation indique à la fois le lien entre les organisations et l'intention du Hamas d'utiliser des armes chimiques pour la destruction massive comme l'EI l'avait prévu dans le passé.

Parmi le contenu détaillé de l'appareil trouvé sur le terroriste, des instructions précises ont été trouvées pour préparer un appareil destiné à disperser le sel de cyanure. Le président a ajouté qu'"il s'agit de documents trouvés sur le corps d'un de ces terroristes sadiques. Il s'agit de documents d'Al-Qaïda. Nous avons affaire à l'Etat islamique, à Al-Qaïda et au Hamas - ce sont les visages des organisations avec lesquelles nous traitons. Dans ce document, il y avait des instructions sur la façon de fabriquer des armes chimiques."

Chaim Goldberg/FLASH90 Le président israélien Isaac Herzog

"Ce que l'État d'Israël a vécu est de la cruauté pure. Et face à cela, nous voyons des gens partout dans le monde qui soutiennent ce terrorisme, nous les voyons dans les manifestations à Londres et ailleurs dans le monde - "Pourquoi soutenez-vous le mal ? Qu'y a-t-il derrière cela ? Croyez-vous vraiment qu'une personne devrait être torturée ? Des civils ou des femmes enceintes ? Des personnes âgées atteintes de démence ? Des gens qui n'ont fait que du bien", a déclaré le président à la chaîne de télévision britannique. "Laissez-moi vous dire que les familles israéliennes à la frontière de la bande de Gaza sont les plus grands partisans de la paix avec les Palestiniens", a conclu le président israélien.