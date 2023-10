Guerre en Israël: stress, anxiété... On répond à toutes vos questions en direct ce soir sur i24NEWS

Pour poser vos questions : q.public@i24news.tv

Le 7 octobre, des centaines de terroristes envahissaient le sud d'Israël depuis la bande de Gaza, provoquant la stupeur et la sidération dans le pays et au-delà. Depuis ce même instant, les sirènes d'alertes à la roquette ne cessent de retentir dans le nord, le sud et le centre du pays. Certaines familles ne sont pas sorties de chez eux depuis 15 jours et vivent dans la terreur permanente.

Guerre en Israël : anxiété, incertitude, stress… Michaël Larrar, psychiatre, répond à toutes vos questions en direct lundi soir de 18h à 19h sur i24NEWS dans une édition spéciale présentée par Nathalie Nagar.