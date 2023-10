Au moins 125 000 Israéliens déplacés par la guerre

"Nous leur recommandons de rester à l'hôtel jusqu'à la fin de l'année"

Selon l'Autorité nationale de gestion des urgences (NEMA) israélienne, environ 125 000 résidents des villes et communautés du sud et du nord d'Israël, directement exposés aux dangers de Gaza et du Liban, ont été évacués vers des hôtels et des chambres d'hôtes financés par l'État. "Nous leur recommandons de rester dans des hôtels et des chambres d'hôtes financés par l'État jusqu'à la fin de l'année", a admis Yoram Laredo, son directeur.

"Le 7 octobre, nous avons activé les plans d'évacuation pour les civils résidant dans les zones situées à moins de 4 km de la bande de Gaza", explique-t-il. "En l'espace d'une semaine, le rayon d'évacuation s'est étendu jusqu'à 7 km de la frontière de Gaza". Dans le nord, Kiryat Shmona, comme beaucoup d'autres localités, a également été évacuée. Selon M. Laredo, le ministère du tourisme fournit un hébergement aux personnes déplacées ainsi que des données en temps réel sur la disponibilité des hôtels dans tout le pays en cas d'évacuations futures. Il souligne également que les familles éligibles peuvent demander une compensation au gouvernement si elles souhaitent séjourner ailleurs.

De nombreuses initiatives privées se mettent également en place pour accueillir les déplacés. Dans le sud, un hôtelier bédouin arabo-israélien, Sami Alkarnawi, aurait reçu 3 000 personnes dans ses établissements de Mitzpe Ramon. "Je reçois 400 messages WhatsApp par jour de personnes qui veulent une chambre, mais tout est complet en ce moment. Jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu un seul shekel de l'État et cela me coûte environ 3 millions de shekels de dépenses [740 000 dollars]", a déclaré Sami Alkarnawi.