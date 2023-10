"Citoyens du Liban, ne laissez pas l’Iran et le Hezbollah vous sacrifier" (Benny Gantz)

"Notre victoire aura lieu lorsque les habitants de Be'eri et Metoula rentreront chez eux et que beaucoup d'autres viendront avec eux", a-t-il affirmé.

Le ministre Benny Gantz a appelé ce dimanche les citoyens libanais à ne pas "se laisser sacrifier pour les intérêts de l'Iran et du Hezbollah", lors d'une visite dans le nord du pays.

Selon Gantz, "cette guerre est longue et nécessaire". "Nous sommes tous ensemble. Notre objectif principal, parallèlement aux efforts visant à ramener les otages, est de changer la réalité dans le sud et contre nos ennemis du nord".

Jack Guez (AFP/Archives) Des soldats israéliens participent à une simulation de combat contre le Hezbollah libanais

"Notre victoire viendra lorsque les habitants de Be'eri et Metoula rentreront chez eux, sachant qu'ils sont en sécurité et protégés. Et avec eux, bien d’autres viendront", a-t-il affirmé. Le ministre a également déclaré qu'"outre les manœuvres dans le sud, nous disposons d'une défense solide et sommes prêts à attaquer dans tout le front nord". "Si nécessaire, nous possédons la capacité d'agir et d'infliger de graves dommages au Hezbollah au Liban et partout où il agit contre nous", a-t-il ajouté.

Nous sommes prêts à étendre nos opérations si nécessaire", a conclu Benny Gantz.

A la frontière nord d'Israël avec le Liban, les échanges de tirs sont quasi quotidiens entre l'armée israélienne et le mouvement terroriste Hezbollah depuis le 7 octobre, début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.