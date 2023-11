"Nous avons déjoué plusieurs attaques terroristes contre des Israéliens dans le monde" (responsable sécuritaire)

Israël est très préoccupé par la quantité et le niveau des menaces contre les Israéliens et les Juifs, car il n'est pas possible de toutes les surveiller

Depuis le début de la guerre, Israël a déjoué plusieurs attaques terroristes contre des Israéliens dans plusieurs pays du monde, a révélé vendredi soir le site israélien Kan, citant un responsable sécuritaire.

Les menaces contre les Israéliens et les Juifs dans le monde se sont multipliées ces dernières semaines et sont définies en Israël comme "très sérieuses et inhabituelles". Selon le responsable, certaines des activités contre les Juifs et les Israéliens dans le monde sont "spontanées" et d’autres sont "planifiées par les organisations du jihad mondial". En Israël, la population est très préoccupée par la quantité et le niveau des menaces contre les Israéliens et les Juifs, car il n’est pas possible de toutes les surveiller.

Le Mossad et les agences de renseignement internationales disposent d’informations sur la volonté continue de nuire aux Juifs et aux Israéliens dans le monde entier.

Compte tenu de l'ampleur du phénomène, le ministère des Affaires étrangères et la Direction générale de la sécurité nationale ont publié vendredi un communiqué dans lequel ils appellent les Israéliens à reconsidérer tout voyage à l'étranger. Dans le même temps, le ministère a appelé la population israélienne à redoubler de vigilance et à éviter de montrer tout symbole juif dans l'espace public.