Israël : le ministre Eliyahu suspendu après avoir affirmé que larguer une bombe atomique sur Gaza était une "option"

Netanyahou a réagi rapidement, déclarant que les propos du ministre étaient "déconnectés de la réalité"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a suspendu dimanche le ministre du Patrimoine Amichai Eliyahu des réunions du gouvernement jusqu'à nouvel ordre, après que celui-ci a affirmé dans une interview que larguer une bombe atomique sur Gaza était "une option". Sur la radio Kol Barama, Amichai Eliyahu, membre du parti d’extrême-droite Otzma Yehudit, s'est vu poser la question de savoir s'il aspirait à ce qu'une bombe atomique soit larguée sur Gaza, partant du principe que, selon lui, il n'y a pas de civils innocents dans la région. À cela, le ministre Eliyahu a répondu : "C’est une option. Une deuxième option serait d'identifier ce qui est précieux pour eux afin de générer une dissuasion efficace pour l'avenir", a-t-il ajouté.

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre du Patrimoine Amichai Eliyahu au bureau du Premier ministre à Jérusalem

Quand on lui a demandé comment il concilie la non-exclusion de la possibilité de lancer une bombe atomique avec le fait qu'il y a 241 otages à Gaza, il a répondu : "Il faut qu'ils supplient pour rendre les otages. Dans la guerre, on paye des prix. Pourquoi la vie des otages est-elle plus importante que celle des soldats ? (...) Nous devons comprendre ce qui les brise (...) Nous brisons la dissuasion de Tsahal par une fausse moralité". Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réagi rapidement, déclarant que les propos du ministre "sont déconnectés de la réalité. Israël et Tsahal agissent selon les normes les plus élevées du droit international pour éviter de nuire aux innocents, et nous continuerons de le faire jusqu'à la victoire".

https://twitter.com/i/web/status/1721072847001399455 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

De son côté, le chef de l’opposition Yaïr Lapid a dénoncé "une déclaration choquante et insensée de la part d'un ministre irresponsable, qui nuit aux familles des otages, à la société israélienne et à notre statut international." Les familles des otages et des disparus ont affirmé que les propos du ministre étaient "choquants et contraires à tout principe de morale et d'éthique juive et israélienne (…) Le ministre Eliyahu jette une ombre lourde sur les intentions du gouvernement concernant le plan de travail pour ramener les otages".

https://twitter.com/i/web/status/1721068704228639080 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Après la polémique, le ministre Eliyahu a tweeté : "Il est clair pour toute personne sensée que la déclaration sur la bombe atomique est métaphorique. Mais il faut absolument une réponse puissante et non proportionnelle au terrorisme, qui clarifie pour les nazis et leurs partisans que le terrorisme n'est pas rentable (…) Parallèlement, il est clair qu'Israël s'engage à faire tout son possible pour ramener les otages en bonne santé et entiers".