Hausse des actes antisémites : Israël se prépare à une importante vague d'immigration

Les chiffres de l'alyah pourraient connaître une hausse importante, dans le sillage de la montée de l'antisémitisme dans le monde

Le ministre israélien de l'Immigration et de l'Intégration, Ophir Sofer, estime que le nombre de nouveaux immigrants va augmenter de manière significative dans les prochains mois, dans le sillage de la hausse des incidents antisémites à travers le monde. "La situation actuelle est une situation d'urgence. Les rapports que je reçois des chefs et dirigeants des communautés sont très préoccupants. Notre objectif maintenant est de renforcer les liens et de soutenir les communautés qui se tiennent aux côtés d'Israël", a déclaré le ministre Sofer.

https://twitter.com/i/web/status/1719316670748008555 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les données actuelles indiquent une augmentation alarmante de 500 % des incidents antisémites dans le monde. Cette tendance inquiétante se caractérise par une recrudescence des actes violents antisémites et une amplification de la haine en ligne. De plus, ces incidents prennent souvent de nouvelles formes de haine anti-juive, tout en reprenant des clichés antisémites classiques et en diffusant des théories conspirationnistes.

Lors d'une réunion à l'ONU à New York, l'ambassadeur d'Israël auprès de l'organisation, Gilad Erdan, a exprimé avec vigueur sa préoccupation face à l'augmentation de l'antisémitisme, soulignant que "le moment est venu de passer à l'action pour assurer la sécurité des Juifs", dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas. Erdan a insisté sur la nécessité d'imposer des conséquences claires pour les crimes de haine contre les Juifs. "Aujourd'hui, il est impératif d'agir," a affirmé Erdan. "Il incombe aux gouvernements, aux universités, aux réseaux sociaux, et même aux individus de prendre des mesures. Si vous êtes témoin d'antisémitisme, ne restez pas silencieux. Signalez-le. Faites entendre votre voix et agissez. Face à ceux qui arrachent haineusement les affiches représentant nos otages, nous devons les dénoncer et demander des comptes."

(AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez) L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan, porte une étoile jaune sur laquelle on peut lire "Plus jamais ça"

Lors de son discours, Erdan a également brandi l'étoile jaune qu'il avait promis de porter jusqu'à ce que l'ONU condamne le Hamas. "Je porte cette étoile comme un signe de détermination. Israël est fort et triomphera. Nous ne devons jamais oublier le coût du silence face à la malveillance. Cette étoile rappelle le silence inacceptable des Nations Unies," a déclaré Erdan, réaffirmant son engagement.