Mais seulement 27 % des répondants arabes se disent optimistes quant à l'avenir d'Israël, contre 72 % des Juifs

La guerre de Gaza a considérablement augmenté le sentiment de solidarité envers Israël de sa minorité arabe de 21%, qui s'identifie souvent comme palestinienne et se plaint régulièrement de discrimination de la part de l'État, selon un sondage publié vendredi. Interrogés pour savoir s'ils se sentent partie prenante du pays, 70 % des citoyens arabes sondés ont répondu "oui", contre 48 % en juin, a indiqué l'Institut israélien de démocratie (IDI).

Cependant, seulement 27 % des répondants arabes se disent optimistes quant à l'avenir d'Israël, contre 72 % des Juifs. Parmi la majorité juive d'Israël, 94 % se sentent partie prenante du pays, a indiqué l'IDI, un pic égalé pour la dernière fois en 2003, lorsque le pays était à l'apogée de l'opération militaire contre des terroristes palestiniens en Cisjordanie.

Interrogés pour savoir s'ils quitteraient Israël s'ils avaient une autre citoyenneté occidentale, 80,5 % des répondants juifs ont déclaré qu'ils resteraient, tout comme 59 % des répondants arabes, selon le sondage de l'IDI.

Le ministre israélien de la Sécurité publique, Itamar Ben Gvir, a averti que des troubles internes arabes pourraient être provoqués dans le sillage de la guerre, comme cela a été le cas lors d'un précédent conflit avec le Hamas en 2021. Mais cela ne s'est pas vérifié.

La police a procédé à des arrestations parmi les citoyens arabes accusés de publier des messages propalestiniens incitant à la violence sur les réseaux sociaux, et jeudi, cinq leaders de la communauté arabe ont été arrêtés pour avoir planifié d'organiser une manifestation contre la guerre.

L'IDI est un groupe de réflexion non partisan. Son sondage a été mené les 5 et 6 novembre, avec un échantillon représentatif de 502 répondants et une marge d'erreur de 4,04 %.