Les Israéliens marchent pour la libération des otages - Images

La marche, entamée mardi à Tel Aviv, s'est achevée samedi devant le bureau du Premier ministre à Jérusalem. Des milliers d'Israéliens y ont participé.

Plus d'un mois s'est écoulé depuis le 7 octobre, jour où 239 Israéliens ou travailleurs étrangers ont été kidnappés en Israël pour être conduits dans la bande de Gaza par les terroristes du Hamas : des enfants, des bébés, des femmes, des hommes et des personnes âgées. Leurs familles ne savent rien ou presque : s'ils sont toujours en vie, blessés, s'ils reçoivent de la nourriture, de l'eau ou des soins médicaux. Ces otages ont un visage et un nom.

Tomer Neuberg/Flash90 Marche des familles pour la libération des otages

Jamal Awad/Flash90 Yair Lapid et son épouse Lihi marchent avec les familles des Israéliens kidnappés par les terroristes du Hamas à Gaza le 18 novembre

