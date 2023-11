"Je ne sais pas s’ils sont vivants ou morts assassinés. Imaginez qu’on kidnappe vos enfants au saut du lit, en pyjama"

Haddas n’est pas retournée dans sa maison dans le kibboutz Nir Oz depuis le 7 octobre. Ce jour-là, elle échappe aux combattants du Hamas en s’enfermant dans la chambre forte. Ses deux enfants et son ex mari, qui se trouvent dans une autre maison, n’ont pas cette chance, et sont pris en otage par les terroristes.

"Je veux aller à l'intérieur pour voir la fenêtre d'où ils ont sauté, et le bosquet derrière lequel ils se sont cachés. afin que je puisse enfin réaliser ce qu’ils leur est arrivé. Le dernier message que j’ai eu de mon fils etait maman, fait attention, sois silencieuse, je t’aime ! C’est tout ce qu’il m’a dit. Et ma fille m’a dit: maman... maman... maman. C’était son dernier message. Ils étaient terrifiés".

Hadas est revenu au kibboutz pour lancer un appel à la communauté internationale et lui demander de sauver ses enfants: "Je ne sais pas s’ils sont vivants ou morts assassinés. Imaginez qu’on kidnappe vos enfants au saut du lit, en pyjama, sans chaussures. Ces enfants n’ont jamais été séparés de moi plus de 2-3 jours et maintenant ils sont depuis trois semaines dans les mains de monstres cruels. Je n’ai aucune information, je ne sais pas s’ils sont en vie, dans quelles conditions ils sont maintenus captifs. Probablement dans des tunnels à ne jamais voir la lueur du jour".

"Ils ont tout brûlé, ils ont brûlé nos âmes"

En tout, 100 membres du kibboutz Nir Oz ont été tués ou enlevés par le Hamas, soit le quart de sa population. 15 ouvriers agricoles thailandais ont également été assassinés.

Ron Bahat est un des survivants de ce massacre: "Nous sommes restés 8h30 enfermés dans la chambre forte. Nous avons entendu les terroristes entrer dans la maison, ils ont tenté d’ouvrir la porte, je luttais avec eux. Ensuite ils sont partis, et nous avons pensé que c’etait terminé, mais ils sont revenus encore et encore. On entendait les bombardements, on sentait l'odeur du brûlé, je me rappellerait toutes ma vie ces 8h30. Je lisais les messages dans le groupe du kibboutz: "Ils ont brûlé ma maison, au secours". Des parents qui suppliaient qu’on prenne soin de leurs enfants, après leur mort. Et vous ne pouvez rien faire. C’est un sentiment terrible".

Quand l'armée israélienne arrive, les soldats trouvent des corps sans vie et le kibboutz dévasté. Les combattants du Hamas, eux, sont repartis à Gaza avec les otages. Aujourd'hui, les cultures du kibboutz sont à l'abandon, et les habitants ont été relogés à Eilat. Ron, lui, a décidé de rester malgré le danger et le souvenir des atrocités.