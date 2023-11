La grande concentration de frondes témoigne des préparatifs de guerre plus intensifs au début de la période chalcolithique dans cette région

Les recherches de l'Autorité israélienne des antiquités, récemment publiées dans la revue Atiqot 111, ont révélé les premières preuves de guerre et d'armement organisé dans le sud du Levant et plus particulièrement dans la région d’Israël il y a environ 7 200 ans.

La recherche a permis d'examiner 424 pierres de la période du Chalcolithique ancien, découvertes sur deux grands sites archéologiques fouillés par l'Autorité israélienne des antiquités dans la plaine nord du Sharon et en Basse Galilée.

Les pierres étaient pour la plupart fabriquées à partir de calcaire dur/dolomite et étaient presque tous de taille uniforme, avec une longueur moyenne de 52 mm, une largeur d'environ 321 mm et un poids moyen de 60 g.

"Les pierres, destinées à être projetées à l'aide d'une fronde, sont lissées, avec une forme aérodynamique biconique spécifique, permettant une projection exacte et efficace", précisent les archéologues.

Assaf Peretz/ Autorité israélienne des antiquités Site de fouilles

"La surface indique qu'elles étaient destinées à être des armes précises et mortelles", affirment les chercheurs. La grande concentration de frondes témoigne des préparatifs de guerre plus intensifs au début de la période chalcolithique dans cette région, éventuellement entre puissances locales.

"Une fois de plus, l'archéologie nous enseigne que l'histoire se répète", déclare Eli Escusido, directeur de l'Autorité israélienne des antiquités. Les connaissances des chercheurs de l’IAA ouvrent une fenêtre sur une compréhension plus approfondie de la vie et des relations entre les groupes de personnes au cours des périodes préhistoriques.

