50 femmes et enfants libérés jeudi: comment Israël se prépare à les accueillir

Les otages quitteront la bande de Gaza via le point de passage de Rafah en Égypte, avant d'etre emmenés en Israël par hélicoptères ou ambulances militaires

Jeudi, 50 otages, femmes et enfants devraient être libérés par le Hamas et être "rendus" à Israël, suivis de 10 personnes par jour pendant 4 jours. Comment cette opération ultra sensible va-t-elle se dérouler et qu'est-ce qui attend les otages une fois parvenus dans l'État hébreu ?

Les otages quitteront la bande de Gaza via le point de passage de Rafah en Égypte, avant d'être emmenés en Israël par hélicoptères de Tsahal ou ambulances militaires. Ils seront pris en charge immédiatement dans différents hôpitaux : Sheba à Ramat Gan, Ichilov à Tel Aviv, Schneider à Petah Tikva, Wolfson à Holon, Soroka à Beer Sheva ou encore a Assaf Harofeh à Beer Yaacov. Dans ces établissements, tout se prépare pour les recevoir et les soigner si besoin. De nombreux médecins de spécialités diverses les attendent. Chirurgiens, pédiatres, ophtalmologistes, gynécologues, psychologues…

Dans chacun de ces hôpitaux, un complexe leur sera dédié avec des chambres privées, pour qu'ils puissent retrouver leur famille en toute intimité mais aussi pour les protéger du public et des médias.

Chaque otage recevra un premier examen médical avant de retrouver ses proches. Des analyses de sang seront effectuées mais aussi des scanners et des IRM, tout cela sous la supervision du ministère de la Santé.

A l'issue de tous ces examens, les otages repartiront chez eux et resteront suivis par des médecins et des psychologues. Les otages qui n'auront pas été libérés après ces 4 jours de trêve, soit environ 130 personnes, devraient, selon l'accord, recevoir la visite de la Croix rouge et des médicaments.