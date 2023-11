Tsahal détruit la maison de l’assassin de Chen Amir et multiplie les arrestations ciblées

Le policier dont le courage et le professionnalisme avaient permis d’éviter une encore plus grande tragédie avait été élevé au rang de « héros national »

Les forces de Tsahal et du Shin Bet opèrent conjointement en plusieurs localités du pays contre l’organisation terroriste du Hamas. Pendant la nuit, les forces d'ingénierie de Tsahal et du Shin Bet ont déclenché plusieurs opérations de démantèlement de cellules terroristes localisées en Cisjordanie. Les unités de l’armée et du renseignement intérieur israéliens ont procédé à des dizaines d’arrestations et à la destruction de la maison du terroriste Kamal Abu Bakr, auteur de la fusillade à Tel Aviv le 5 août dernier, au cours de laquelle l’agent de la police municipale, Chen Amir, avait été assassiné à l’angle des rues Montefiore et Nahalat Benyamin. Le policier dont le courage et le professionnalisme avaient permis d’éviter une encore plus grande tragédie avait été élevé au rang de « héros national ». Inhumé au kibboutz Reïm, Chen Amir était âgé de 42 ans et père de trois enfants. En Judée-Samarie, les forces de l’armée et du Shin-Bet aidées de la police des frontières, ont arrêté dix

personnes recherchées dont deux terroristes du Hamas.

Dans les régions de Hébron et de la vallée du Jourdain, une dizaine de membres d’une cellule terroriste liée à l’Etat islamique ont également été arrêtés cette nuit dans le cadre d’une opération coordonnée. Depuis le début de la guerre, plus de 1 950 personnes recherchées ont été arrêtées dans toute la division de Judée-Samarie, dont environ 1 100 sont affiliées au Hamas.