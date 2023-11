Accord Israël-Hamas: les noms et visages des 13 premiers otages israéliens libérés

Quatre enfants et six femmes âgées parmi les 13 otages israéliens libérés (liste officielle)

Les 13 otages israéliens libérés ce vendredi par le Hamas ont été identifiés :

Hanna Katzir, 77 ans.

Margalit Mozes, 77 ans.

Yafa Ader, 85 ans.

Hannah Perry, 79 ans.

Adina Moshe, 72 ans.

Danielle Aloni, 44 ans ; et Emilia Aloni, 9 ans.

Ruthi Monder, 78 ans ; Keren Monder, 54 ans ; et Ohad Monder, 9 ans.

Aviv Asher, 2 ans ; Raz Asher, 5 ans ; et Doron Katz-Asher, 34 ans.

Un communiqué de Tsahal a confirmé que les 13 otages se trouvent en territoire israélien et qu'ils sont escortés par les forces spéciales et le Shin Bet après avoir fait l'objet d'une évaluation médicale. "Nos forces accompagnent les otages libérés jusqu'à ce qu'ils rejoignent leurs familles dans les hôpitaux", précise le communiqué.

"Les commandants de Tsahal et ses soldats saluent et embrassent les otages qui rentrent chez eux", poursuit-il. "Nous continuerons à travailler avec les organes de l'establishment de la défense pour le retour de tous les otages", a ajouté l'armée israélienne. Tsahal demande également au public de "faire preuve de patience et de sensibilité et de respecter la vie privée des otages libérés et de leurs familles".