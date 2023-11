Jimmy Pacheco, aide-soignant philippin pris en otage le 7 octobre, parmi les personnes libérées

Pacheco vivait au kibboutz Nir Oz où il s'occupait d'Amitai Ben Zvi, 80 ans

Gelienor "Jimmy" Leano Pacheco, 33 ans, soignant philippin et père de trois enfants, qui avait été pris en otage à Gaza par des terroristes du Hamas, fait partie des 24 personnes qui ont été relâchées aujourd'hui en Israël, a annoncé vendredi soir la ligne d'assistance téléphonique Moked pour les réfugiés et les migrants.

Pacheco vivait à Nir Oz où il s'occupait d'Amitai Ben Zvi, 80 ans. Nir Oz, une communauté d'environ 400 personnes située à trois kilomètres de la frontière de Gaza, a perdu près de la moitié de sa population lors de l'attaque du Hamas. Plus de 100 habitants et une quinzaine de travailleurs agricoles étrangers ont été tués au cours de l'assaut, et environ 80 autres ont été faits prisonniers, selon un porte-parole militaire. Ce samedi matin, Jimmy a réussi à appeler ses amis pour leur dire qu'il avait été kidnappé et qu'Amitai, ou Abba, comme il l'appelait, avait été tué.

Quelques heures plus tard, la famille d'Amitai Ben Zvi a reçu une vidéo de la famille de Jimmy aux Philippines, montrant Jimmy menotté dans une voiture à Gaza.

Une autre vidéo du Hamas montrant Jimmy entouré d'une foule hurlante a également fait surface sur Telegram. Jimmy travaillait en Israël depuis cinq ans et s'occupait d'Amitai Ben Zvi depuis quatre ans, avec "un dévouement discret et admirable, toujours attentif à ses besoins et le soutenant de multiples façons", a écrit la fille d'Amitai Ben Zvi.