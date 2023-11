Israël : la chercheuse Ilanit Gordon de Bar-Ilan reçoit une subvention de 2 millions d'euros du Conseil européen de la recherche

Elle dirige le laboratoire de neurosciences sociales qui se concentre sur les bases neurophysiologiques des interactions sociales

Le professeur Ilanit Gordon de l'Université Bar-Ilan a reçu une prestigieuse subvention de deux millions d'euros du Conseil européen de la recherche (ERC) de l'UE. Les bourses ERC Consolidator Grants sont attribuées à des chercheurs dont les antécédents scientifiques sont très prometteurs. Le professeur Gordon dirige le laboratoire de neurosciences sociales de l'université, qui se concentre sur les bases neurophysiologiques des interactions sociales. Le laboratoire utilise des outils automatisés pour évaluer les interactions sociales naturalistes, ainsi que l'imagerie cérébrale, les mesures du système nerveux autonome, l'oculométrie et le suivi des mouvements.

Les interactions de groupe sont au cœur de la société moderne. Certains groupes fonctionnent de manière harmonieuse et productive, tandis que d’autres ne le font pas. Il est important de comprendre les interactions entre les membres d'un groupe, car le discours et les actions du groupe affectent le bien-être des individus et le fonctionnement de la société. À ce jour, une compréhension globale des processus qui sous-tendent le fonctionnement réussi d’un groupe reste difficile à atteindre.

Le projet GROUPS du professeur Gordon, financé par l'ERC, comblera cette lacune en se concentrant sur les modèles de synchronisation multimodaux - neuronaux, physiologiques et comportementaux - entre les membres du groupe.

La synchronie interpersonnelle est un mécanisme clé dans les interactions sociales qui nous pousse à applaudir à l’unisson avec la foule ou à nous joindre aux autres pour protester pour une juste cause. Les facteurs contextuels et les différences individuelles modulent la synchronie multimodale en nous incitant à nous connecter au groupe ou à nous en séparer. La synchronisation multimodale, à son tour, améliore ou réduit les résultats relationnels (cohésion, confiance, relation, identification) et axés sur les objectifs (performance, efficacité, créativité).

Les objectifs du projet sont d'examiner si et comment la synchronisation multimodale affecte les résultats du groupe au niveau individuel, dyadique et collectif ; comment les caractéristiques des individus (démographiques, psychologiques, physiologiques) impactent la synchronisation multimodale et ses résultats dans les groupes ; et comment les contextes interpersonnels compétitifs et coopératifs impactent la synchronie multimodale et ses effets sur les groupes.

La réalisation de ces objectifs avec le soutien de l’ERC Consolidator Grant fera progresser la science des groupes humains et pourrait contribuer à une société plus inclusive et productive.