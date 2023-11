Morte, otage du Hamas puis libre, la folle histoire de la petite Emily Hand

La fillette de 9 ans est d'abord tenue pour morte puisque des sources non officielles avaient annoncé qu'elle avait été tuée lors de l’attaque du kibboutz

Une soirée pyjama qui tourne mal… Emily, 9 ans, dort chez son amie Hila Shoshani la nuit du 6 au 7 octobre lorsque les terroristes du Hamas débarquent dans le kibboutz et kidnappent les deux petites filles et la mère de Hila. Toutes les trois ont été relâchées ensemble, hier soir.

Pour la famille Hand, le retour d'Emily est aussi le signe de la fin d'un ascenceur émotionnel… La fillette de 9 ans a d’abord été tenue pour morte puisque des sources non officielles avaient annoncé qu'elle avait été tuée lors de l’attaque du kibboutz. Puis, revirement de situation, le 31 octobre… L'armée israélienne finit par reconnaitre une erreur d'identification et annonce à sa famille que la petite Emily fait partie des otages enlevées et qu'elle est vivante entre les mains du Hamas… La réaction de son père fait alors le tour du monde. Il raconte, face caméra avoir soupiré de soulagement après avoir appris sa mort, imaginant que c'était alors le scénario "du moindre mal".

D'autant que la famille d'Emily a déjà une histoire tourmentée… il y a quelques années la mère est d'Emily est décédée d'un cancer. Emily n'a plus que sa sœur et son père…