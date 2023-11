Gaza : "Nous reprendrons les combats si l'accord n'est pas respecté par le Hamas" (Amir Avivi)

"Hier avant minuit, alors que les otages n'avaient toujours pas été libérés, les appareils de Tsahal survolaient déjà Gaza"

Alors qu'un nouvel échange d'otages du Hamas contre des prisonniers palestiniens est prévu dimanche, au troisième jour de la trêve entre Israël et le mouvement terroriste au pouvoir à Gaza, les appréhensions de voir le Hamas entraver l'accord subsistent. "Celui qui a le plus besoin d'un cessez-le-feu est le Hamas, c'est pourquoi il a accepté cet accord", a rappelé Amir Avivi, général de réserve de Tsahal, sur i24NEWS.

"Le Hamas doit comprendre que s'il ne respecte pas toutes les conditions prévues, nous reprendrons les combats. Hier avant minuit, lorsque les otages n'avaient toujours pas été libérés, les appareils de Tsahal survolaient déjà Gaza et les moteurs des tanks étaient déjà allumés. Si l'accord n'est pas respecté, nous reprendrons les offensives", a-t-il affirmé. "Nous devons avoir des lignes rouges très claires : si le Hamas ne libère pas les otages, nous pouvons dire que c'est une violation fondamentale de l'accord et nous reprendrons les combats".

Si Amir Avivi assure que Tsahal saura reprendre l'offensive que ce soit après quatre ou dix jours de trêve, il a aussi dit que chaque jour permet au Hamas de mieux s'organiser, "ce qui rendra la tâche plus difficile pour les soldats".

Pour lui, l'opération à Gaza durera en totalité trois mois. "Il faut nettoyer Gaza de toutes les infrastructures terroristes et c'est un processus qui peut prendre plusieurs mois ou même un an", a-t-il affirmé.

Le Hamas dispose de 24 bataillons, et la plupart des terroristes se sont maintenant rassemblés à Jabalyia. Interrogé sur la suite de l'opération dans le centre et le sud de la bande de Gaza, Amir Avivi a affirmé qu'il s'agissait d'un véritable défi. Il a expliqué qu'il était souhaitable d'ouvrir la frontière avec l'Egypte pour permettre à ceux qui le souhaitent de quitter les zones de combats et de se diriger vers la péninsule du Sinaï.

"Nous avons vu en Ukraine que 12 millions d'habitants ont quitté le pays, et 11 millions sont partis de Syrie, il n'y a que les Palestiniens dans la bande de Gaza qu'on enferme dans une zone de combat", a-t-il affirmé. "C'est quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu, et je m'attends à ce que la communauté internationale insiste beaucoup plus, surtout qu'il y a des femmes et des enfants, pour leur permettre d'aller dans le Sinaï qui est un espace plus sûr pour leur acheminer de l'aide humanitaire", a-t-il conclu.