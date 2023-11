Israël : nouvelles révélations sur les carences du 7 octobre

Une jeune soldate de l'unité 8200 aurait informé son supérieur des plans d'infiltrations massives du Hamas

Le 7 octobre aurait pu avoir lieu en avril : les derniers éléments de l'enquête sur les informations dont disposaient les renseignements israéliens mettent encore en cause l'échelon sécuritaire. Pâques 2023, l'armée israélienne se tient prête et tout indique que le Hamas s'apprête à perpétrer une attaque d'envergure. Le groupe terroriste a donc compris que Tsahal est sur le pied de guerre, l'assaut est annulé ou plutôt reporté, et l'armée finit par conclure à une fausse alerte.

Quelques semaines plus tard, une jeune adjudante de la prestigieuse unité de renseignements aurait, selon les informations révélées par la chaîne 12, informer un officier supérieur du commandement sud et le chef de l'unité 8200, des plans d'infiltrations massives du Hamas. La soldate a pu recueillir les détails opérationnels de l'attaque perpétrée le 7 octobre. Face à ces informations urgentes, son commandant direct annule ses vacances et transmet ces éléments au chef du renseignement militaire. Mais le général Aaron ne fait par remonter les informations au chef d'état-major et au chef du renseignement intérieur.

Un mois avant le 7 octobre, l'adjudante en chef, à l'origine de ces révélations, revient à la charge. "Le Hamas s'entraîne", prévient-elle en insistant qu'il ne s'agit pas d'exercices parmi d'autres mais d'une véritable opération en cours. La soldate déroule le scénario du Hamas en détails mais ses supérieurs lui répondent qu'il s'agit de balivernes. Près de deux mois après l'attaque la plus meurtrière de l'histoire d'Israël, les commandants de l'unité 8200 sont pointés du doigt pour leur arrogance et pour ne pas avoir crû leur subordonnée. Le porte-parole de Tsahal indique que les détails présentés dans ce rapport sont inexacts, précisant par ailleurs, qu'une fois la guerre terminée, une enquête approfondie sera menée pour faire toute la lumière sur les massacres du 7 octobre.