"Tsahal a éliminé plus de 100 terroristes du Hezbollah depuis le début de la guerre" (Yoav Gallant)

L'armée israélienne a détruit de nombreuses infrastructures de l'organisation terroriste

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré dimanche soir que l'armée israélienne a éliminé plus de 100 terroristes du Hezbollah et détruit des dizaines de ses postes d'observation, de ses dépôts d'armes et d'autres sites dans le cadre des combats dans le nord d'Israël.

"La combinaison de toutes ces réalisations tactiques se traduira par une situation différente, qui permettra plus tard le retour des résidents du nord d'Israël dans des conditions complètement différentes de celles qui prévalaient lorsque nous avons commencé cette campagne", a déclaré M. Gallant à la suite d'une évaluation dans le nord de l'Etat hébreu.

Michael Giladi/Flash90 La clôture frontalière entre le Liban et Israël vue du village arabe de Ghajar, dans le nord d'Israël

Le Hezbollah n'a cessé de provoquer Jérusalem en lançant de nombreuses roquettes et d'obus de mortier ces dernières semaines sur le territoire israélien, entraînant des ripostes quasi systématiques de l'armée israélienne. Environ 200 000 Israéliens se sont déplacés à l’intérieur du pays à cause du groupe terroriste Hamas et des tensions au nord avec le Hezbollah.