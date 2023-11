Elon Musk entame sa visite en Israël

Elon Musk doit rencontrer le président israélien Isaac Herzog à Jérusalem. Une entrevue avec Benjamin Netanyahou n'a pas encore été confirmée

Elon Musk a entamé sa visite en Israël ce lundi. L'avion privé du milliardaire a atterri à l'aéroport Ben Gourion, a indiqué le compte social ElonJet, qui suit les mouvements du jet à travers le monde. Elon Musk, doit rencontrer le président israélien Isaac Herzog à Jérusalem pour discuter de la lutte en ligne contre l'antisémitisme, a indiqué la présidence. Au cours de cet entretien, prévu dans l'après-midi, le président Herzog sera accompagné de "représentants de familles d'otages détenus par le Hamas" et "mettra l'accent sur le besoin d'agir pour combattre l'antisémitisme croissant en ligne", ont indiqué ses services dans un communiqué. Il visitera également le kibboutz Kfar Aza, durement touché par les massacres commis par le Hamas le 7 octobre.

i24NEWS le président israélien Isaac Herzog

La visite lundi d'Elon Musk à Jérusalem intervient au dernier jour de la trêve, renouvelable, entre Israël et le Hamas. Des organisations juives ont fait état d'une hausse des actes antisémites dans différents pays depuis le début de la guerre et la Maison Blanche a accusé la semaine dernière Elon Musk d'avoir fait une "promotion abjecte de la haine antisémite et raciste" dans l'une de ses publications sur son réseau social X (ex-Twitter).

Le patron de Tesla et SpaceX avait commenté, sous un post dans lequel il était écrit que les personnes juives encourageaient la "haine contre les Blancs" : "Tu as dit l'exacte vérité". Pour la Maison Blanche, cette publication ne fait que relayer une théorie du complot populaire parmi les nationalistes blancs, selon laquelle les juifs ont un plan secret pour favoriser l'immigration clandestine dans les pays occidentaux afin d'y saper la majorité blanche.

Avi Ohayon (GPO) Benjamin et Sara Netanyahou rencontrent Elon Musk en Californie, le 18 septembre 2023

Dimanche soir, les médias israéliens évoquaient une possible rencontre entre Elon Musk et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le bureau du chef du gouvernement n’a pour le moment pas confirmé cette information. Les deux hommes s’étaient rencontrés en septembre à San Francisco, où Netanyahou avait espéré que le Musk trouverait "la capacité de mettre fin à l'antisémitisme", sur X. Selon le site israélien d'information Ynet, Netanyahou pourrait montrer à Musk le film documentant les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre, et aussi enregistrer avec lui un podcast.