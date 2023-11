Cisjordanie : 13 Palestiniens arrêtés, la maison du terroriste qui a tué Maxim Molchanov en août détruite

Des fusils M-16, des couteaux, du matériel de propagande terroriste et du matériel militaire ont été saisis au cours d'autres opérations

Les forces israéliennes ont détruit dans la nuit de lundi à mardi, le domicile du terroriste Daoud Faiz, dans le village de Deir Amar, en Cisjordanie. Le terroriste avait perpétré le 31 août dernier un attentat à la voiture-bélier près du checkpoint de Maccabim, au nord-ouest de Jérusalem, au cours duquel le sergent Maxim Molchanov avait été tué et des personnes blessées. Des troubles ont éclaté lors de l’opération de Tsahal, des Palestiniens ayant brûlé des pneus, jeté des pierres et lancé des cocktails Molotov sur les soldats israéliens, qui ont riposté par des mesures de dispersion des émeutes et par des tirs.

IDF Spokesperson Les armes saisie en Cisjordanie, le 28 novembre 2023

L’armée israélienne a parallèlement mené des opérations antiterroristes à travers toute la Cisjordanie. Dans le camp de réfugiés de Deheisha, au cours de l’arrestation de deux Palestiniens recherchés, des suspects ont lancé des pierres, des cocktails Molotov et des charges explosives sur les troupes israéliennes qui ont riposté par des tirs.

À Hébron, et Pekua, des fusils M-16, des couteaux, du matériel de propagande terroriste et du matériel militaire ont été saisis. À Tubas, des hommes armés ont tiré sur les soldats lors d’une opération d’arrestation de deux suspects. Lors de ces opérations antiterroristes simultanées, plusieurs blessés ont été signalés côté palestinien.

IDF Spokesperson Matériel de propagande terroriste saisi en Cisjordanie, le 28 novembre 2023

Depuis le début de la guerre, environ 2 000 personnes recherchées, soupçonnées d’activités terroristes ont été arrêtées dans l'ensemble de la Cisjordanie, dont près de 1 100 liées au Hamas.