Gaza : livraison d'aide humanitaire sans précédent depuis le début de la guerre

Les États-Unis ont livré mardi plus de 24 tonnes de fournitures médicales et de nourriture pour les civils de Gaza

En plus de la centaine de camions entrés dans la bande de Gaza lundi et mardi pour livrer nourriture, médicaments et carburant, les États-Unis ont livré mardi plus de 24 tonnes de fournitures médicales et de nourriture pour les civils de Gaza via un transporteur qui a atterri en Égypte. Il s'agit de la première des trois livraisons prévues pour les prochains jours, a annoncé la Maison Blanche. L'aide a été transportée à bord d'un avion cargo C-17 de l'US Air Force.

"La pause humanitaire en cours a permis à la communauté internationale d'apporter une aide supplémentaire significative, en fournissant des secours urgents aux civils de Gaza", a déclaré le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, dans un communiqué. "Les besoins humanitaires à Gaza exigent que la communauté internationale fasse encore bien plus. Les États-Unis sont engagés dans cet effort."

"Lorsque cette phase actuelle de libérations d’otages sera terminée, nous avons clairement indiqué que ce niveau, ou idéalement des niveaux accrus, devra être maintenu", a déclaré un autre responsable de l’administration Biden.

Les responsables américains sont également désireux d’aider à autoriser l’entrée de marchandises commerciales à Gaza, mais cela nécessiterait le soutien d’Israël alors qu’il réfléchit à son approche de la deuxième phase du conflit dans le sud de l’enclave, ont déclaré des responsables américains.

De son côté, l’UNRWA a indiqué avoir continué mardi à livrer du carburant à la principale usine de distribution d’eau de Gaza, qui à son tour l’a distribué aux installations d’eau et d’assainissement du sud. L'approvisionnement en eau potable dans le sud via deux canalisations en provenance d'Israël se poursuit.

L'agence onusienne a également rapporté que des dizaines de camions d'aide humanitaire de l'UNRWA et de la Société du Croissant-Rouge palestinien (PRCS) avaient atteint les zones situées au nord de Gaza. Cette aide comprenait des fournitures médicales, des aliments prêts à consommer, de la farine de blé, de l'eau en bouteille, des tentes et des couvertures, qui ont été livrés à quatre abris de l'UNRWA et à trois entrepôts principaux pour être ensuite distribuées. L'aide comprenait également de petites quantités de carburant livrées aux installations de production d'eau, pour œuvrer à leur réactivation une fois les réparations terminées.

Parallèlement, dans le sud de Gaza, l'UNRWA a continué à distribuer de la farine de blé aux personnes déplacées à l'intérieur et à l'extérieur des abris. Pour permettre de répondre à l’immense éventail de besoins, les groupes humanitaires ont appelé à la réouverture immédiate d’un plus grand nombre de points de passage, notamment pour le retour et l’entrée de marchandises commerciales à Gaza.