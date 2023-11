Attentat à Jérusalem: trois morts, et six blessés

Le Magen David Adom a indiqué que ses médecins prodiguaient des soins à plusieurs personnes modérément ou gravement blessées

Trois personnes ont été tuées, dont une femme de 24 ans, un homme de 73 ans, et une femme de 60 ans et six autres ont été blessées lors d'un attentat à l'arme à feu à un arrêt de bus près de l'entrée de Jérusalem, dans le quartier de Ramot. Deux terroristes armés de fusils M-16 et d'armes de poing ont été neutralisés sur place.

Les deux terroristes qui ont ouvert le feu à l'entrée de Jérusalem sont arrivés dans le même véhicule et ont été neutralisés par deux soldats dont l'un qui combat à Gaza et était en permission pour 24 heures et un civil qui se trouvaient à proximité. "Trois victimes de l'attentat à l'entrée de Jérusalem ont été évacuées vers l'unité de traumatologie", a déclaré le centre médical Hadassah dans un communiqué.

"Il s'agit d'un homme de 56 ans, dans un état modéré, d'un homme de 22 ans, dans un état modéré, et d'un jeune de 17 ans, dans un état léger. Tous les trois sont parfaitement conscients", ajoute le communiqué.

Israel Police Spokesperson The M16 rifle and handgun used by terrorists during a terror attack in Jerusalem.

"Les armes utilisées prouvent que les terroristes sont bien équipés, bien entrainés, et qu'il s'agit d'un acte planifié par une cellule et pas de l'initiative d'un loup solitaire", explique Raphaël Jerusalmy sur le plateau d'i24NEWS.

Les terroristes qui ont perpétré la fusillade survenue ce matin à l'entrée de Jérusalem sont les frères Murad et Ibrahim Nemer, 38 et 30 ans, résidents de Jérusalem-Est, affiliés au Hamas. Murad a été emprisonné entre 2010 et 2020 pour activités terroristes dans la bande de Gaza et Ibrahim en 2014 pour les mêmes chefs d'accusation.