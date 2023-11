Retrouvailles d'Itay Regev, ex-otage libéré mercredi, avec sa sœur Maya, revenue de Gaza

Ils se sont retrouvés à l'hôpital Soroka de Beer-Sheva

Itay Regev, 18 ans, qui a été libéré mercredi soir des mains du Hamas a retrouvé sa sœur Maya Regev, 21 ans, qui avait été relâchée samedi soir, blessée à la jambe, à l'hôpital Soroka de Beer Sheva. A son arrivée en Israël elle a dû subir une intervention chirurgicale. Itay et Maya avaient été enlevés le 7 octobre au Festival Nova et emmenés à Gaza.

Leur père, Ilan Regev Gerby disposait d'un enregistrement de la voix de Maya pendant l'attaque terroriste, criant : "Ils m'ont tiré dessus, ils m'ont tiré dessus, ils m'ont tiré dessus !".

Le père de Maya réussi à garder son calme en lui disant d'envoyer sa localisation et lui demandant où elle se trouve. "Il me tue, il me tue, il nous tue ! Itay, va au volant", hurle Maya. "Où es-tu ? demande son père. "Je ne peux pas, je ne peux pas, nous sommes morts, ils nous ont tiré dessus", hurle Maya. "Je t'aime".

Le père de Maya a essayé de les localiser, mais il n'en a pas eu le temps. Il leur a dit de se cacher, mais ils n'avaient pas écouté son appel.

Les deux frères et sœurs avaient atterri en Israël le vendredi 6 octobre, après avoir célébré l'anniversaire de leur mère Mirit à l'étranger, et s'étaient rendus en voiture à la fête de la musique à Re'im, un événement qu'ils préparaient depuis des semaines.