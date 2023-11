Liora Argamani, mère de Noa, implore de revoir sa fille otage du Hamas dans une vidéo

"Si je n'ai pas la chance de te revoir, sache que je t'aime"

La mère de l'otage Noa Argamani; Liora, a partagé mercredi une vidéo au cours de laquelle elle implore de revoir sa fille, alors qu’elle se bat contre un cancer du cerveau de stade 4.

"Je ne sais pas combien de temps il me reste et je souhaite avoir la chance de revoir ma Noa, à la maison", a-t-elle affirmé en appelant le président américain Joe Biden et la Croix-Rouge à la ramener "le plus vite possible. "Noa je veux te dire : si je n'ai pas la chance de te revoir, sache que je t'aime et que nous avons fait tout ce que nous pouvions pour te libérer - le monde entier t'aime", conclut-elle assise sur un canapé.

Courtesy (no credit) Noa Argamani, 26 ans, a été capturée par des terroristes du Hamas lors du massacre du Festival Supernova, à proximité du kibboutz Reim, le 7 octobre 2023.

La jeune Noa a été enlevée par le Hamas alors qu'elle était au festival de musique Nova à Reim dans le sud d'Israël. Une vidéo devenue virale où on la voit être enlevée par des hommes du Hamas sur une moto, a ému le pays entier.

Liora est arrivée de Chine il y a 30 ans pour étudier au Centre de recherche du Néguev, avant de rencontrer Yaakov, le père de Noa, originaire de Beersheva.