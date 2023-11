"Nous avons entendu des histoires des otages que nous avons du mal à croire" (Dr Efrat Harlev)

"Nous nous adaptons aux besoins des ex-otages tout au long de leur séjour chez nous"

Efrat Baron Harlev, directrice du centre pédiatrique Schneider du groupe Clalit, a fait part jeudi de l'état physique et mental des otages qui ont été libérés de captivité du Hamas cette semaine. Les médecins ont été agréablement surpris de la rapidité de l'amélioration de l'état de beaucoup d'ex-otages.

"Nous nous occupons actuellement de quatre adolescents libérés après une longue période de 53 jours en captivité du Hamas. Leur condition physique est définie comme stable et ils subissent une évaluation psychologique. Tous ceux qui reviennent nous touchent beaucoup, chaque garçon, chaque fille, chaque mère, ils forment tout un monde. Tout d'abord, nous les écoutons et seulement après, nous procédons à des examens et leur fournissons un traitement adapté", a-t-elle affirmé lors d'un point presse.

Schneider Center Spokesperson Schnieder Center prepares hospital beds for incoming children released from Gaza

"Au cours des cinq derniers jours, nous avons rencontré des enfants qui, au début, étaient renfermés et tristes, et qui, au bout d'un jour ou deux, couraient déjà dans la salle, jouaient et riaient. De nombreux enfants nous ont raconté des histoires inimaginables, certaines vraiment surréalistes. Nous avons entendu des histoires dont il est difficile pour nous, médecins et équipe soignante, de croire qu'elles soient réelles", a-t-elle partagé. "Il est clair pour nous qu'ils ne sont qu'au début du chemin et qu'ils ont encore une longue route à parcourir pour se réadapter. Mais d'après le peu que nous voyons, ils sont forts et déterminés à surmonter ce qu'ils ont vécu", a-t-elle ajouté. "Au cours de la semaine dernière, nous avons soigné 26 enfants et femmes au service des enfants de Schneider, dont la moitié sont déjà sortis de l'hôpital. Nos pensées vont au reste des otages qui sont restés à Gaza. Nous les attendons et espérons les revoir bientôt chez eux", a conclu la Dr Efrat Harlev.