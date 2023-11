La petite Avigail Idan ne s'est pas douchée pendant 50 jours (tante)

Selon Tal Idan, la tante d'Abigail, la petite fille de 4 ans souffrait de malnutrition pendant sa captivité

Les détails des conditions dans lesquelles les otages ont été retenus par le Hamas à Gaza continuent d’émerger. C'est le cas de la petite Avigail Idan, dont les proches ont confié au New York Times que les terroristes du Hamas n'avaient pas épargné l'enfant de 4 ans dont les deux parents ont été assassinés, et qui était seule en captivité.

Selon Tal Idan, la tante d'Abigail, la petite fille de 4 ans souffrait de malnutrition pendant sa captivité, et devait partager une pita par jour avec quatre autres prisonniers. De plus, la petite fille ne s'est pas douchée une seule fois pendant les 50 jours de captivité et, par conséquent, est revenue avec des poux sur tout le corps. "Elle en était littéralement couverte, nous avons passé beaucoup de temps et d'efforts pour nous en débarrasser", a dit la tante.

Spokesperson’s office, Schneider Children’s Medical Center La première rencontre d'Abigail Idan, 4 ans, qui a été libérée de la captivité du Hamas dimanche soir avec sa tante Liron, son oncle Zuli et ses grands-parents Shlomit et Eitan.

Les cheveux de la petite Abigail ont été coupés pendant sa captivité. Selon la tante, les ravisseurs ont déplacé Abigail et le reste du groupe dans différents appartements. Nourit Cooper, 79 ans, a également décrit les conditions difficiles dans lesquelles elle était détenue avec quatre autres Israéliens âgés dans les tunnels sombres sous la bande de Gaza. En raison de la brutalité de son enlèvement, son épaule a été cassée et elle a eu des difficultés à marcher dans les tunnels sablonneux et sombres. Selon Rotam Cooper, le fils de Nourit, sa mère a été détenue avec Yocheved Lifshitz dans le même groupe jusqu'à sa libération, tandis que son mari est toujours en captivité. Selon lui, les terroristes ont pris les lunettes de son mari et ne lui ont pas fourni les médicaments dont il a besoin.