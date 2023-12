Mansour Abbas, chef du parti islamiste Ra'am, appelle les factions palestiniennes à déposer leurs armes

Mansour Abbas a également appelé à collaborer avec l'Autorité palestinienne pour la création d'un État palestinien

Mansour Abbas, président du parti Ra'am, devient le premier chef de parti arabe dans l'histoire d'Israël à appeler publiquement les factions palestiniennes armées à se démilitariser et à travailler avec l'Autorité palestinienne afin d'établir un État palestinien par "des moyens pacifiques".

"Pour aller de l'avant, les groupes militants palestiniens doivent déposer les armes. Ils doivent travailler main dans la main avec l'Autorité palestinienne afin de créer un mouvement national qui aspirera à un État palestinien dans le cadre d'une solution pacifique aux côtés de l'État d'Israël", a déclaré M. Abbas à CNN lors d'une rare interview avec les médias internationaux. M. Abbas, dont le parti islamiste Ra'am a été la première faction indépendante à majorité arabe à rejoindre une coalition israélienne, commence l'interview en réitérant sa condamnation des massacres du 7 octobre. "Toute action menée contre des innocents - femmes, enfants, personnes âgées - est inhumaine et va à l'encontre des valeurs de l'islam. Nous condamnons catégoriquement ces actes. Cela ne peut être discuté ou justifié car cela va à l'encontre de toutes les valeurs humaines et religieuses", a-t-il affirmé.

AHMAD GHARABLI / AFP Head of Israel's conservative Islamic party Ra'am Mansour Abbas, speaks at his campaign headquarters in the northern Israeli city of Tamra before national election polls close, on November 1, 2022.

"Mais en même temps, nous ne pouvons pas oublier qu'il y a une lutte politique en cours", poursuit M. Abbas. "Mais les actions que les groupes armés ont décidé d'entreprendre et d'utiliser la violence pour parvenir à leurs fins ont toujours échoué. La victime de chacune de ces tentatives militantes a été le peuple palestinien, qui en a payé le prix. Dans le conflit actuel, si l'on considère le nombre de personnes tuées, on parle de plus de 15 000 Palestiniens qui ont perdu la vie", a-t-il déploré.