Une délégation de femmes musulmanes actuellement en Israël pour exprimer leur soutien

La délégation a visité Ofakim, Sderot, et Rahat, et a rencontré des résidents juifs et musulmans

Une délégation de femmes musulmanes des États-Unis s'est rendue vendredi dernier en Israël, appartenant à l'organisation Muslim and Multifaith Women's Empowerment Council (AMMWEC), a rapporté dimanche le site Walla.

Les femmes ont visité Sderot, Ofakim et Rahat dans le cadre d'une courte tournée en Israël, pour découvrir l'atmosphère de la guerre et exprimer leur soutien aux résidents vivant dans les localités proches de Gaza. L'objectif consistait à visiter le kibboutz Be'eri, décimé par le massacre du 7 octobre, mais le cessez-le-feu a pris fin plusieurs heures avant la visite et a entraîné son annulation.

https://twitter.com/i/web/status/1730816686264074736 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Cependant, les membres de la délégation ont eu le temps de ressentir l'atmosphère dans laquelle vivent les quelques habitants restés à Sderot, lorsque dès leur arrivée sur place, une alerte à la roquette a retenti dans toute la ville.

Visite chez une famille de survivants bédouins

Les membres de la délégation ont également eu le temps de visiter le quartier de Mishor Hagafen à Ofakim, où étaient retranchés les terroristes du Hamas. Ils ont rencontré les habitants du quartier, les ont serrés dans leurs bras et ont récité une prière pour la fin du conflit et le retour des otages.

https://twitter.com/i/web/status/1731043387577369011 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ils ont terminé la visite dans la ville de Rahat, qui a établi le quartier général des otages et blessés dans le secteur bédouin.

Rencontre avec l'épouse du président

L'invitation de la délégation de solidarité des femmes musulmanes au nom de l'organisation AMMWEC à visiter Israël a été organisée par le mouvement CAM - le mouvement de lutte contre l'antisémitisme. "Particulièrement aujourd'hui, dans le contexte international difficile, avec la vague d'antisémitisme et d'anti-israélisme, il faut un courage extraordinaire de la part des membres de la délégation des femmes musulmanes pour venir en Israël pour une visite de solidarité", déclare Sacha Roytman Dratwa, PDG du mouvement "Combattre l'antisémitisme". "Cette visite revêt une nouvelle importance", souligne-t-il, "à la lumière du silence ou de la faible réaction des organisations de défense des droits de l'homme et des organisations internationales de femmes - compte tenu de la violence et des crimes commis contre les femmes israéliennes lors des événements du Shabbat Noir du 7 octobre", a-t-il affirmé. "Jusqu'à présent, la délégation a eu le temps de visiter Ofakim, Rahat et Sderot, de découvrir l'"alerte rouge" et de se réfugier dans un parc d'attractions de la ville, de tenir une prière interconfessionnelle sur la tombe de Rachel, de visiter le Mur Occidental [...] La délégation visitera également un village druze avec les familles de ceux qui sont tombés aux combats de Tsahal", a précisé M. Dratwa.