Hanoucca : cérémonies d'allumage au Mur des Lamentations à Jérusalem

Les cérémonies se dérouleront toute la semaine de Hanoucca

Cette année, les cérémonies d'allumage des bougies de Hanoucca à Jérusalem auront pour thème "le Mur Occidental – la Lumière dans nos cœurs", en faveur de la sécurité des soldats de Tsahal et du retour rapide des otages.

À l'approche de la fête de Hannouka qui commence jeudi et au milieu de la guerre, la Fondation du patrimoine du Mur Occidental organise les événements officiels d'allumage des bougies qui auront lieu cette année devant le Mur des Lamentations.

Pendant une semaine, du jeudi 7 décembre au jeudi 14, une cérémonie d'allumage des bougies aura lieu chaque soir en présence de rabbins, de personnalités publiques, de familles et de bénévoles.

The Western Wall Heritage Foundation Ménorah

Les cérémonies seront retransmises en direct (sauf les vendredis et samedis soirs) sur le site Internet du Mur des Lamentations, permettant à toute la nation de se joindre à l'événement et de prendre part à cette atmosphère spéciale.

La ménorah traditionnelle a été placée devant le Mur, entièrement réalisée en bronze, mesurant plus de 2 mètres de haut et 2 mètres de large. Elle pèse environ une tonne et 7 mois ont été nécessaires à sa réalisation.