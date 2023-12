Israël : forte mobilisation spontanée pour intégrer les rangs de Tsahal

3000 candidatures issues de la communauté ultra-orthodoxe ont été reçues pour s'enrôler au sein de l'armée israélienne depuis le 7 octobre

Alors que les combats se poursuivent pour éradiquer le groupe terroriste Hamas dans la bande de Gaza, des données révélées ce dimanche mettent en exergue l'engouement de la société israélienne pour défendre le pays, mais aussi celui nouveaux immigrants venus des quatre coins du globe.

- 12% des femmes se sont portées volontaires depuis le début de la guerre pour être combattantes

-129 nouveaux immigrants (olim) se sont enrôlés avec le contingent d'appelés de novembre et décembre. La plupart viennent des Etats-Unis, d'Ukraine, d'Ethiopie et de France. Il y a même des soldats qui viennent d'Estonie, de la Jamaïque, du Turkménistan, de Polynésie et du Yémen.

IDF Spokesperson Troupes de Tsahal dans la zone de la ville de Gaza le 23 novembre.

- 449 Israéliens issus de la communauté ultra-orthodoxe se sont enrôles depuis le début de la guerre le 7 octobre. Près de la moitié sont considérés comme des soldats isolés, et 135 ont commencé leur service militaire ce dimanche. 3000 candidatures issues de la communauté ultra-orthodoxe ont été reçues pour s'enrôler au sein de l'armée israélienne depuis le massacre perpétré le 7 octobre par le Hamas.