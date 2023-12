10 000 frappes aériennes dans la bande de Gaza depuis le début de l'opération terrestre (Tsahal)

"Les forces israéliennes ont contrecarré des cellules et des infrastructures terroristes, des sites opérationnels, des puits de tunnels et plus encore"

L'armée israélienne a déclaré dimanche avoir effectué 10 000 frappes aériennes depuis le début de la guerre, en riposte au massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre.

Ces frappes aériennes ont été menées par l'unité de coopération de l'armée de l'air israélienne - également connue sous le nom d'unité de coopération 5620 - qui coordonne les liaisons entre l'armée de l'air et les forces terrestres pendant les manœuvres. "Depuis le début des combats jusqu'à aujourd'hui, environ 10 000 frappes aériennes ont été effectuées en coordination avec les forces au sol, sur de courts laps de temps. Les forces israéliennes ont détruit des cellules et des infrastructures terroristes, des sites opérationnels, des puits de tunnels, des entrepôts d'armes et plus encore", déclare Tsahal dans un communiqué.

IDF Spokesperson IDF soldiers operating in the Gaza Strip.

S'exprimant lors d'une évaluation ce dimanche au quartier général de l'armée de l'air, le chef d'état-major Herzi Halevi a affirmé qu'"une grande partie de notre sécurité dans la manœuvre est due à la coopération très étroite et de haute qualité des forces terrestres avec l'armée de l'air". "Cela a rendu la manœuvre beaucoup plus efficace", a-t-il ajouté. Plus tôt ce dimanche, l'armée israélienne avait affirmé avoir localisé plus de 800 entrées de tunnels souterrains de l'organisation terroriste Hamas et en avoir détruit près de 500 depuis le début de l'opération terrestre dans la bande de Gaza.