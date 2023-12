Des cartes préparées depuis des années avec l'aide d'espions ont été trouvées sur les terroristes du Hamas (média)

Le Hamas aurait reçu des informations de personnes qui l'ont aidé à l'intérieur du territoire israélien

Le quotidien britannique The Guardian a publié mardi un rapport basé sur une "source de renseignement israélien", selon lequel une carte détaillée d'une base de Tsahal a été découverte sur les terroristes du Hamas - qui n'a pu être obtenue que par l'intermédiaire d'un espion.

Selon le rapport remis aux médias étrangers lors d'un briefing d'une unité de renseignement de Tsahal, la carte trouvée sur les terroristes, comme de nombreux documents saisis sur eux, cartographiait avec précision la base de Tsahal - à un niveau de détail supérieur à celui dont dispose l'armée. Selon la source, il est très probable qu'il s'agisse d'un "espion" qui a aidé le Hamas depuis Israël.

Chaim Goldberg/Flash90 Les tombes des résidents du kibboutz Be'eri assassinés par le Hamas le 7 octobre

Dans le même temps, des conversations en arabe traduites en hébreu ont été trouvées auprès des terroristes du Hamas, y compris des instructions sur la manière de parler aux otages. Ainsi, il est écrit comment dire en hébreu "lève les mains et écarte les jambes" et aussi "enlève tes vêtements". En outre, les ordinateurs portables et les cahiers des membres de l'organisation terroriste indiquaient des points clés situés à des dizaines de kilomètres à l'intérieur d'Israël, que les terroristes cherchaient à atteindre. Lors de l'attaque du 7 octobre, des centaines de commandos fondaient sur des kibboutz, des bases militaires et une rave-party en Israël, qui vivait sa pire attaque contre des civils depuis sa création en 1948, avec un bilan de plus de 1 200 morts.