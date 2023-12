Les deux Israéliens bénéficiaires de la bourse Rhodes désignés

Les bourses Rhodes permettent d'étudier pendant une ou plusieurs années à l'université d'Oxford

Les deux boursiers Rhodes élus pour Israël en 2023 ont été choisis, marquant l'aboutissement d'un processus de sélection national rigoureux.

Les deux boursiers Rhodes élus pour Israël en 2023 sont :

- Yotam Harel, qui a obtenu une licence en philosophie, sciences politiques et économie, à l'université de Tel-Aviv, où il poursuit actuellement une maîtrise en philosophie. Compétiteur en escalade de bloc et arabophone, il a travaillé comme conférencier en philosophie politique, comme assistant de recherche pour un livre d'économie et comme consultant en stratégie et en gestion d'entreprise. À Oxford, il a l'intention de poursuivre un doctorat en philosophie.

- Noa Hen qui a elle aussi obtenu une licence en philosophie, sciences politiques et économie à l'université de Tel-Aviv. À Oxford, elle a l'intention de préparer un master de philosophie.

Courtesy (no credit) Yotam Harel

Le comité de sélection était présidé par M. Doron Weber et comprenait des universitaires, des entrepreneurs et des représentants du gouvernement.

Les deux lauréats auront la possibilité de poursuivre leurs études à l'université d'Oxford.

Courtesy (no credit) Noa Hen

"Nous sommes ravis d'honorer ces deux étudiants exceptionnels en leur accordant une bourse Rhodes à l'université d'Oxford. Notre comité a été profondément impressionné non seulement par le caractère moral, l'excellence académique et le leadership de Yotam et Noa, mais aussi par leur capacité à servir d'ambassadeurs pour leur pays et pour la mission de la fondation Rhodes, qui consiste à rassembler les jeunes les plus brillants pour contribuer à rendre le monde meilleur", a déclaré Doron Weber, secrétaire national de la sélection des boursiers Rhodes d'Israël, , a déclaré.