Emilia Aloni, 5 ans, retourne dans son jardin d'enfants, après deux mois entre les mains du Hamas

La jeune fille a été accueillie par son institutrice et ses amies

Emilia Aloni, âgée de 5 ans, enlevée par le Hamas dans la bande de Gaza le 7 octobre et libérée il y a une dizaine de jours, est retournée mardi matin pour la première fois à l'école, après plus de deux mois d'absence.

La maitresse d'Emilia l'a accueillie avec émotion, l’élançant et l’embrassant. Les amies d'Emilia étaient également émues par le retour de leur camarade au jardin d'enfants, et ont demandé à l'accueillir. Les enfants ont embrassé Emilia à l'entrée du jardin.

Il y a environ une semaine et demie, Emilia et sa mère Danielle sont revenues pour la première fois chez elles à Yavne, dans le centre d'Israël, après leur sortie de l'hôpital. Des habitants de la ville sont venus les acclamer avec des drapeaux et les ont saluées alors qu'elles passaient dans la ville en voiture. Dans une vidéo publiée, Emilia et Daniel sont apparues souriantes à l'intérieur du véhicule, remerciant les habitants d’être venus sur les accueillir.