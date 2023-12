7 octobre : des organisations israéliennes adressent une lettre ouverte aux instances internationales de santé

Les organisations appellent à condamner publiquement le Hamas et ses crimes sexistes du 7 octobre 2023

Dix-huit organisations et prestataires de soins de santé pour les femmes israéliennes ont publié mardi une lettre ouverte aux organisations internationales de santé leur demandant de condamner publiquement le Hamas et ses crimes du 7 octobre 2023.

"Le silence des leaders mondiaux de la santé face à de telles atrocités de masse est interprété comme une légitimation de la terreur, de la violence sexiste et des crimes contre l'humanité", dénonce la lettre.

"Suite à l'horrible massacre perpétré le 7 octobre 2023 par les terroristes du Hamas, les enquêteurs ont retrouvé des témoignages, des preuves médico-légales et des séquences filmées par les caméras des terroristes qui fournissent la preuve irrévocable que ce jour-là, le Hamas a perpétré la plus grande attaque de violence basée sur le genre sur le sol israélien. Exécutant les ordres de leurs commandants, les terroristes ont commis des actes brutaux contre des civils innocents, notamment des femmes, des enfants, des nourrissons et des personnes âgées. Ces actes comprennent non seulement le meurtre, mais aussi des actes de sodomie systématique et préméditée, de viol, de nécrophilie, de mutilation génitale, de décapitation, de brûlures délibérées et d'arrachement de fœtus de l'utérus de leur mère", poursuit la lettre.

Le silence des organisations féministes pointé du doigt

"Le 7 octobre, d'innombrables personnes ont été agressées sexuellement dans le cadre d'une attaque coordonnée, consciente et délibérée, mais les institutions dont le devoir est de les protéger ne réagissent pas. Lorsque le moment est venu de se ranger du côté de l'humanité et de condamner la terreur, ces organisations ont choisi de rester silencieuses. Le silence des responsables de la santé mondiale face à de telles massacres est interprété comme une légitimation de la terreur, de la violence sexiste et des crimes contre l'humanité ; mais surtout, ces responsables créent un précédent terrifiant pour les femmes et les enfants du monde entier", poursuit la lettre. "Il ne s'agit pas d'une question politique. En tant que prestataires de soins de santé pour les femmes, nous sommes dévastés par la souffrance et la perte de vie de tous les innocents, indépendamment de leur race, de leurs croyances, de leur nationalité ou de leur religion. Les survivants, les victimes et les otages de l'attaque du Hamas sont de tous âges, sexes, religions, régions et politiques. Il s'agit d'une attaque contre l'humanité globale, et le silence des institutions à travers le monde menace de détruire leur crédibilité, leur validité et leur raison d'être. Ne les rejoignez pas dans ce silence. Nous vous exhortons à choisir le camp du courage, du leadership et de l'humanité", ajoute la missive. Les organisations israéliennes appellent les instances de santé internationales à condamner d'une voix claire les crimes du Hamas "basés sur le genre", et à déployer tous les moyens nécessaires pour garantir que chaque homme, femme et enfant retourne dans leur foyer.