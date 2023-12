Israël : les organes d'un soldat tombé au combat sauvent la vie de quatre personnes

"Il a toujours été modeste et aimait beaucoup aider", a affirmé son frère.

Le Centre national de transplantation a rapporté jeudi que la famille du sergent-chef Alemnew Emmanuel Feleke, 22 ans, a fait don de ses organes pour sauver la vie d'autres personnes.

Feleke, de l'unité Duvdevan, a été blessé le 5 décembre lors de combats dans le sud de Gaza et a succombé à ses blessures le lendemain. Malgré les efforts du personnel médical pour lui sauver la vie au centre médical Soroka, il a été déclaré en état de mort cérébrale. Son cœur et ses poumons ont été donnés à un patient dont l'âge et le sexe n'ont pas été révélés à l'hôpital Beilinson, et son foie à une femme de 53 ans, également à l'hôpital Beilinson. L'un de ses reins et son pancréas ont été transplantés sur une femme de 45 ans à l'hôpital Ichilov, et son autre rein sur un homme de 58 ans à Hadassah Ein Kerem. Noam, le frère de Feleke, a déclaré que la décision de la famille de faire don de ses organes était une façon de perpétuer l'esprit de générosité du défunt.

IDF Amit Bonzel, 22 ans et Alemnew Emanuel Feleke, 22 ans

La famille de Feleke a fait son alyah d'Éthiopie en Israël en 2004 et a vécu pendant un an dans un centre d'intégration à Beer-Sheva. Elle a ensuite déménagé à Bat Yam. La familles'est établie à Kiryat Gat il y a quatre ans.

Tout en étant bénévole au sein du service d'incendie et de secours et guide dans le mouvement de jeunesse Bnei Akiva, Feleke a participé à un programme combinant l'étude de la Torah et la préparation au service militaire. Il a ensuite poursuivi l'étude de la Torah à Safed. Selon son frère, Feleke voulait être incorporé dans la brigade commando, mais il n'a pas été retenu au départ. Il a été accepté par les parachutistes et, lorsqu'il s'est à nouveau présenté à la brigade commando, il a été admis dans l'unité d'élite Duvdevan. "Il venait de terminer le cours de formation pour cette unité et avait reçu un prix d'excellence. Il était censé suivre une formation d'officier, mais à cause de la guerre, cette formation a été retardée et il est resté là où il devait se battre", a expliqué son frère Noam. "Il a toujours été modeste et aimait beaucoup aider", a-t-il ajouté.