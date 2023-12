Moins de 150 000 personnes ont quitté Israël en novembre

Seulement 39 000 personnes sont venues en Israël en novembre, dont 42 % en provenance des États-Unis

La guerre qui a éclaté le 7 octobre et l’annulation des vols qui a suivi ont considérablement affaibli le nombre de touristes, même au cours du mois de novembre.

Au cours du mois dernier, 148 700 départs d'Israël ont été enregistrés, contre 645 300 en novembre de l'année dernière, selon les données du Bureau central des statistiques. Les données du Bureau central des statistiques (CBS) montrent qu'au cours des trois derniers mois de septembre à novembre 2023, il y a eu 368 400 départs d'Israéliens à l'étranger par voie aérienne en moyenne par mois - une forte baisse par rapport à la moyenne des trois mois précédents de juin jusqu'au mois d'août, qui était de 824 000.

Chaim Goldberg/Flash90 Passengers at the arrival hall in the Ben Gurion International airport near Tel Aviv, Israel.

Dans le même temps, un faible nombre d'arrivées de touristes en Israël a également été enregistré en novembre 2023. Au cours du mois dernier, 39 000 arrivées de visiteurs ont été enregistrées, dont 42 % venaient des États-Unis. En début de semaine, un avertissement de voyage de niveau 2 a été émis pour plusieurs pays d'Europe de l'Ouest (dont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne), d'Amérique du Sud (Brésil, Argentine), ainsi que l'Australie et la Russie, recommandant une vigilance accrue. Un avertissement qui s'explique par l'intensification des menaces de l'Iran et du Hamas, ainsi que de l'augmentation des incidents antisémites et des tentatives d'attaques contre les Juifs et les Israéliens dans le monde, dans le sillage de la guerre à Gaza.