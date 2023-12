"Si le Hezbollah choisit de déclencher une guerre totale, il transformera Beyrouth en Gaza" (Benjamin Netanyahou)

"Nous sommes déterminés à remporter la victoire, et nous le ferons avec votre aide", a affirmé Benjamin Netanyahou à des soldats réservistes

"Si le Hezbollah décide de déclencher une guerre totale, il transformera Beyrouth et le Sud-Liban, non loin d'ici, en Gaza et Khan Younès", a déclaré jeudi le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui a procédé à une évaluation de la situation du Commandement nord, en compagnie du ministre de la Défense Yoav Gallant et du chef de Tsahal, Herzi Halevi.

"Je suis ici avec des réservistes qui font preuve d'une formidable volonté de se battre, de mener à bien la tâche, de rétablir la sécurité - non seulement dans le sud, mais aussi dans le nord. Tel est notre engagement", a-t-il affirmé.

"Ce jeudi soir, vous allumerez une bougie de Hanouka. En ces jours de bataille, cette bougie répand de la lumière et fait vivre la mémoire de nos fils et filles héroïques qui sont tombés, pour les otages qui ne nous ont pas encore été rendus mais que nous ramènerons, pour les blessés qui souffrent et pour les citoyens qui sont également tombés dans des batailles héroïques", a poursuivi le Premier ministre. "Nous sommes déterminés à remporter la victoire, et nous le ferons avec votre aide", a-t-il conclu.

Plus tôt ce jeudi, un civil israélien a été tué dans le nord d'Israël par un tir de missile antichar du mouvement terroriste Hezbollah effectué depuis le sud du Liban, ont annoncé l'armée et les secours israéliens.