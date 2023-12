Tsahal élimine deux membres des services de renseignement du Hamas

Rantisi était chargé de superviser toutes les opérations de surveillance du Hamas et a joué un rôle dans la planification du massacre du 7 octobre

Dans une déclaration commune, les porte-paroles de l'armée israélienne et du Shin Bet ont annoncé l'élimination de deux membres du renseignement de l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza.

L'opération, orchestrée il y a quelques jours, a impliqué des avions de combat guidés par les renseignements militaires et le Shin Bet et a abouti à l'élimination d'Abdelaziz Rantisi. Rantisi, figure clé du renseignement militaire du Hamas, était chargé de superviser toutes les opérations de surveillance du groupe terroriste et a joué un rôle dans la planification du massacre du 7 octobre.

Israeli Army Abdelaziz Rantisi

L'élimination ciblée a été perpétrée contre un quartier général des services de renseignement du Hamas, où se trouvait Rantisi. À ses côtés, Ahmed Ayush, un agent du réseau d'observation du bataillon Carrara, a également été éliminé.

IDF Spokesperson Ahmed Ayush

L'unité d'observation HML (High-Medium-Level) était un centre crucial de collecte de renseignements couvrant l'ensemble de la bande de Gaza. Elle a joué un rôle important dans la coordination stratégique des opérations de combat du Hamas et a fourni des informations utilisées dans la planification des attaques contre le personnel de Tsahal. La déclaration commune n'a pas révélé de détails spécifiques concernant l'exécution de l'opération ou les circonstances qui ont conduit à l'élimination de ces figures du Hamas.