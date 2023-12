Israël : "Notre mission sacrée de défendre des vies nous a fait gagner" (policier)

"Dix-neuf terroristes ont pénétré à Ofakim et de mes yeux, j'en ai vu six dans deux maisons", a-t-il affirmé

Alors que deux mois se sont écoulés depuis les massacres du 7 octobre perpétrés par les terroristes du Hamas, le sergent-chef Yehonatan Srur, est revenu sur l'assaut du groupe terroriste. Le policier, qui a combattu les terroristes à Ofakim, s'est confié à i24NEWS.

"Tous les policiers n'avaient pas les équipements nécessaires pour affronter les terroristes, mais ce qui nous a permis de vaincre est la raison de la mission pour laquelle nous sommes investis. Nous n'avions pas peur car notre mission consiste à sauver des vies et c'est ce qui nous a fait gagner", a-t-il déclaré au micro de Jean-Charles Banoun. M. Srur a affirmé qu'environ 19 terroristes avaient pénétré dans la localité. "De mes yeux, j'en ai vu six dans deux maisons. La police était arrivée le plus rapidement rapide", a-t-il ajouté.

Interrogé sur la façon dont il a vécu la tragédie, M. Srur a affirmé que "chacun vit les choses à sa manière". "Ce que nous vivons nous forment, et quand vous réfléchissez à l'objectif principal, peu importe ce que vous voyez, c'est cela qui nous guide", a-t-il poursuivi. "Au début des premiers semaines, c'était très dur de dormir vous pensez aux cadavres que vous avez vus et au fil du temps, le temps passe mais nous vaincrons et nous survivrons ensemble, tous unis, et c'est la chose la plus importante", a-t-il conclu. Les massacres du 7 octobre ont fait plus de 1200 morts.