"J'ai reçu 900 demandes d'adoption par jour" : la tante de la petite Avigail, ex-otage, raconte

Tout le monde se souvient du visage de cette petite fille, Avigail Idan, enlevée seule à Gaza, sans ses parents assassinés sous ses yeux le 7 octobre au kibboutz Kfar Aza, et qui s'était réfugiée dans une sorte de réflexe tout à fait miraculeux chez ses voisins où elle avait été kidnappée. Hélène, sa tante, nous raconte le cauchemar de la famille, puis le rêve de la libération.

Vous êtes encore dans ces moments de retrouvailles avec Avigail. Racontez-nous comment ça se passe.

Hélène : C'est complexe parce que nous ressentons une joie immense, et d'un autre côté, il faut se souvenir que la famille a vécu un traumatisme. Les parents d'Avigail ne sont plus en vie. Ils ont été assassinés par le Hamas. Ses frères et sœurs ont réussi à survivre 14 heures dans une armoire. Il y a donc beaucoup de joie et en même temps, une tristesse terrible, un deuil épouvantable. Nous devons vivre avec tous ces sentiments mêlés.

On se rappelle toute l'émotion qu'a suscité le visage d'Avigail en Israël pendant sa captivité. Suite à cela, vous avez reçu énormément de propositions d'adoption.

Hélène : Je crois que j'ai arrêté de compter, mais il devait y en avoir au moins 900 par jour. Tout le monde la voyait comme son bébé. En Israël, et ailleurs aussi, elle est perçue comme le bébé de l'État, du pays. Tout le monde voulait l'adopter, ça réchauffe le cœur. Cela ne fait que montrer quel cœur magnifique il y a en Israël, quelle solidarité... Nous sommes unis. Mais Avigail a une famille et elle va être élevée par des gens qu'elle connait et qu’elle aime. Elle va rester avec nous.

Les images des retrouvailles avec ses grands-parents et vous, ses oncle et tante ont été extrêmement émouvantes. Elle a aussi retrouvé son frère et sa sœur.

Hélène : Ça a été une joie immense. On l'a tellement attendue. Ces 52 jours m'ont semblé une éternité, comme une année entière. C'était terrible. Ça a été très, très dur. Quand l'enfant que vous aimez tant est détenu par le Hamas, par des terroristes dangereux, monstrueux, et qu'on ne sait pas ce qu'il vit là- bas, c'est affreux.

Aujourd'hui, sans vouloir entrer dans les détails, vous diriez qu'elle va mieux ? Vous êtes optimiste ?

Hélène : Je suis une personne optimiste. Je suis homéopathe. Je crois dans la guérison, dans le rétablissement, mais nous savons aussi que certains traumatismes ressortent avec le temps. On ne peut pas tout savoir tout de suite et ce n'est pas seulement valable pour Avigail, mais pour tous les otages qui sont rentrés ou ceux qui sont encore là- bas et qui ont été traumatisés. Mais moi, personnellement, je suis très optimiste et je crois dans la force de la vitalité, de l'amour de la vie. Si une personne reçoit l'amour et tout ce dont elle a besoin, je suis sûre qu'elle s'en sortira. Avigail s'en sortira.

On est fascinés par le courage dont ont fait preuve tous ces enfants. On a notamment vu la petite Émilie retourner à l'école récemment. Ils ont été extrêmement courageux et j'imagine c'est le cas aussi d'Avigail.

Hélène : Oui, c'est vraiment fascinant. Cela montre la force de ces enfants. Mais peut- être aussi qu'ils ont eu de la chance... Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a des gens qui sont encore à Gaza, qui sont encore otages et qui n'ont pas cette chance. Ils sont encore dans les tunnels du Hamas. Ils sont encore torturés. Ils sont encore affamés et abusés de toutes les manières possibles, y compris des abus sexuels dont on a entendu parler par les enfants, par les gens qui sont sortis... Les ex-otages racontent des choses atroces. Il faut absolument sortir ceux qui sont encore là-bas. Ce sont des gens innocents qui n'ont rien fait. La plupart d'entre eux étaient des militants pour la paix qui transportaient des gens de Gaza vers les hôpitaux pour être soignés. Ils leur envoyaient de l'argent et de la nourriture. Ce sont eux qui ont été assassinés. C'est invraisemblable. C'est horriblement triste.

Vous qui êtes optimiste, vous pensez qu'il est encore possible d'aboutir à un accord pour libérer ceux qui sont encore là-bas ?

Hélène : Je l'espère de tout mon cœur. J'en rêve la nuit et je prie pour que ce soit le cas. Je prie parce que ces gens ont le droit de vivre, ont le droit de sortir de là. Tant que le dernier d'entre eux ne sera pas sorti, aucun d'entre nous ne pourra être totalement serein ou heureux. Nous sommes en deuil, le pays est en deuil, l'État est traumatisé et ça ne veut pas dire que l'on va arrêter de se battre, mais j'espère et je prie pour que l'on fasse tout pour les sortir de là. Nous avons retrouvé Avigail et toutes les mamans devraient pouvoir revoir leurs enfants. Peu importe si leur enfant est un homme de 70 ans ou un bébé de 10 mois.