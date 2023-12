Israël : des soins prénatals à distance pendant la guerre

La collaboration entre Sheba Beyond et Nuvo Group met en lumière une nouvelle ère dans la résilience des soins de santé

Dans le cadre d'une initiative de soins de santé révolutionnaire, le centre Beyond de l'hôpital israélien Sheba, l'un des premiers hôpitaux virtuels au monde, et Nuvo Group, pionnier des solutions de surveillance à distance de la grossesse, ont accéléré leur partenariat pour améliorer les soins des patientes enceintes à haut risque en temps de crise. Au milieu des défis posés par la guerre en Israël le 7 octobre, cette avancée dans le partenariat marque une percée significative dans les soins prénatals, en particulier pour les patientes nécessitant une surveillance maternelle et fœtale en milieu hospitalier.

La collaboration entre Sheba Beyond et Nuvo Group met en lumière une nouvelle ère dans la résilience des soins de santé, démontrant l'impact de la surveillance à distance des grossesses, même dans les circonstances les plus difficiles. Si ces bénéfices peuvent être obtenus en temps de guerre, ils perdureront également en temps de paix.

Parmi les avantages de la surveillance à distance, on compte la collecte de données en temps réel qui permet une surveillance précise des indicateurs de santé fœtale et maternelle, recueillis pendant que la patiente est confortablement chez elle, au lieu d'être admise à l'hôpital pendant des jours ou des semaines. Mais aussi, l'optimisation des ressources et l'efficacité accrue : la surveillance à distance permet une gestion efficace des patients avec moins de ressources, améliorant ainsi la productivité du personnel et la qualité des soins aux patients.

"Je suis convaincue qu'il existe un lien direct entre mon hospitalisation sur une base hybride et la réalisation de tous les tests de suivi de grossesse nécessaires à distance via la ceinture de surveillance et le fait que mes résultats de tests se sont améliorés. J'ai réussi à maintenir ma grossesse jusqu'à la semaine 37, alors que les médecins étaient certains que je devrais accoucher à la 34e semaine" a déclaré une patiente.

Cette approche innovante de Sheba Beyond et Nuvo Group redéfinit non seulement les soins prénatals dans les situations de crise, mais établit également une nouvelle norme pour la gestion des grossesses à haut risque à l'échelle mondiale.

"Nuvo est honoré de faire partie d'un programme aussi innovant dans des circonstances incroyablement difficiles", a affirmé Kelly Londy, PDG de Nuvo.

