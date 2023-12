Puma va cesser de sponsoriser l'équipe nationale israélienne de football

Puma affirme cesser son partenariat avec l'équipe nationale israélienne pour des raisons commerciales, sans rapport avec les appels au boycott de l'État hébreu

La société Puma a annoncé cesser de sponsoriser l'équipe de football israélienne. La marque de sport allemande a déclaré que la décision avait été prise il y a environ un an pour des raisons commerciales, sans rapport avec les nombreux appels au boycott de l'État hébreu émis depuis son offensive contre les terroristes du Hamas.

CHRISTOF STACHE (AFP/Archives) Logo de l'équipementier sportif allemand Puma sur la façade du siège de l'entreprise à Herzogenaurach (Allemagne)

Le partenariat, signé en 2018, avait déclenché une campagne de boycott contre la marque, troisième plus grosse entreprise d'équipements sportifs au monde. Puma avait alors été accusé de soutenir les implantations israéliennes en Cisjordanie, considérées comme illégales par de nombreux membres de la communauté internationale. L'enseigne avait rejeté ces affirmations, assurant se contenter de sponsoriser l'équipe nationale et non les activités qui se déroulaient au niveau des clubs. Les magasins de la marque présents dans plusieurs grandes villes occidentales ont par ailleurs fait l'objet de manifestations ces dernières semaines, en raison de leur sponsorisation de l'équipe israélienne.

Il semble que la décision actuelle de l'entreprise découle réellement de considérations commerciales et non politiques, Puma souhaitant concentrer ses activités sur des équipes nationales plus importantes et plus performantes. Néanmoins, les partisans du boycott d'Israël tels que le BDS crient victoire et soutiennent que Puma a cessé son partenariat sous leur pression.

L'entreprise va également "cesser de travailler avec certaines autres équipes nationales", précise le document publié par Puma, citant des raisons commerciales et invoquant le manque de participations de ces équipes aux grands tournois internationaux qui assurent une certaine visibilité aux grandes marques. L’entreprise indique également que ces cessations de sponsorisations sont parfois simplement dues à l’impossibilité de trouver un accord sur les conditions de prolongation du contrat.