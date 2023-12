Islande : des musiciens appellent au boycott de l'Eurovision si Israël n'est pas exclu de la compétition

En début de semaine, l'Union Européenne de Radio-Télévision a affirmé qu'Israël participerait à l'édition 2024, malgré les appels à son exclusion

Une association de musiciens en Islande a appelé le pays à ne pas participer au concours Eurovision de l'année prochaine si Israël n'était pas exclu de la compétition. L'Association des Compositeurs et Paroliers a envoyé un message au diffuseur public islandais, suggérant de ne pas participer si Israël n'était pas banni, à l'instar de la "Russie lors du dernier concours". L'organisation affirme se sentir "le devoir de prendre position contre la guerre et le meurtre de civils et d'enfants innocents".

Lorsque Israël a accueilli l'Eurovision en 2019, le groupe qui représentait l'Islande, Hatari, a fait parler de lui en brandissant un drapeau palestinien lors du direct, enfreignant les règles du concours, ce qui a valu à la nation une sanction de la part des organisateurs.

En début de semaine, l'Union Européenne de Radio-Télévision, qui organise le concours chaque année, a déclaré qu'Israël remplissait les conditions de participation et sera donc apte à concourir, malgré les appels à son exclusion. En réponse à une requête du journal belge HLN, l'UER a souligné que "l'Eurovision est une compétition destinée aux diffuseurs publics d'Europe et du Moyen-Orient. C'est une compétition pour les organismes de diffusion, et non pour les gouvernements, et le diffuseur public d'Israël y participe depuis cinquante ans."

L'UER a ajouté qu'"Israël répond à toutes les règles du concours et pourra, avec 36 autres pays, y participer l'année prochaine". L'organisme a également fait remarquer qu'Israël participe normalement à d'autres compétitions internationales. "L'Eurovision reste un événement apolitique qui rassemble des publics du monde entier autour de la musique", a fait valoir l'UER.

AP Photo/Martin Meissner Noa Kirel pendant la cérémonie du drapeau avant la grande finale du concours Eurovision de la chanson à Liverpool, Angleterre.

Avant même la sélection de la chanson qui représentera Israël pour l'Eurovision, l'État hébreu est le grand favori des parieurs sur le site EurovisionWorld, principal site de paris pour le concours. L'année dernière, la candidate israélienne Noa Kirel s'est classée troisième au concours qui s'était tenu à Liverpool, au Royaume-Uni.