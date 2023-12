L'Autorité palestinienne ne pourra pas contrôler Gaza à la fin des combats (Gantz)

La question du "lendemain" dans la bande de Gaza devrait être discutée ce jeudi au sein du Cabinet de guerre avec Jake Sullivan

Le ministre israélien du gouvernement de guerre Benny Gantz a estimé que l'Autorité palestinienne n'est pas capable de gérer la vie dans la bande de Gaza dans un avenir proche, a rapporté jeudi le quotidien Israel Hayom.

Selon sa perception, le scénario d’un retour de l’Autorité palestinienne dans la bande de Gaza n’est pas à l’ordre du jour à ce stade. Ces questions seront examinées ce jeudi lors d'une réunion conjointe du cabinet de guerre avec le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan.

Lors d'un point presse tenu il y a deux semaines, il a évoqué de "vieux concepts et débats" en faisant allusion à l'Autorité palestinienne sous sa forme actuelle. "Nous ne sommes pas prêts à voir un ennemi dans la bande de Gaza ou ailleurs", avait-il affirmé. "Nous insistons sur le maintien de notre supériorité en matière de sécurité et ne voulons pas laisser les civils gérer ce qui se passe dans la bande de Gaza. C'est pourquoi nous réfléchirons et développerons, en collaboration avec les pays de la région et les États-Unis, un mécanisme adapté à nos besoins en matière de sécurité, d'une part, et d'administration civile, d'autre part, afin de créer la stabilité dans toute cette région", a poursuivi M. Gantz.

(AP Photo/Andrew Harnik) Jake Sullivan

"Une fois la stabilité atteinte et la sécurité maintenue, il sera possible de parler de futur de l'Autorité palestinienne. Celui qui s’en remet à des concepts historiques tacites se trompe sur la réalité et sur sa responsabilité", a-t-il conclu.

La question du "lendemain" dans la bande de Gaza devrait être discutée ce jeudi lors de la réunion du Cabinet de guerre, avec Jake Sullivan.

​