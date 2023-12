Israël/Covid-19 : le nombre de cas a augmenté de 10 % (ministère)

À ce jour, 618 cas actifs ont été confirmés en Israël. 79 de ces patients sont hospitalisés, dont neuf dans un état grave

Le ministère de la Santé a annoncé jeudi une augmentation de 9 à 10 % des nouveaux cas de Covid-19 dans l'ensemble du pays au cours des deux dernières semaines. Cela coïncide avec des informations relayées au ministère concernant un plus grand nombre de cas de COVID détectés parmi les Israéliens déplacés du nord et du sud, vivant dans des hôtels depuis le 7 octobre.

En réponse, le service épidémiologique du ministère de la Santé a donné des instructions aux équipes médicales des hôtels pour gérer la situation. Il s'agit notamment de veiller à ce que les personnes souffrant de fièvre ou de problèmes respiratoires restent dans leur chambre jusqu'à ce que leurs symptômes disparaissent. Les personnes dont le test de dépistage du Covid est positif doivent rester en quarantaine dans leur chambre pendant cinq jours, et porter un masque si elles doivent sortir. Le personnel de l'hôtel est lui aussi invité à porter un masque, signaler les cas de maladie au ministère de la Santé et se faire vacciner contre le coronavirus et la grippe.

Les instructions, également envoyées au ministère du Tourisme, précisent que les patients malades doivent manger dans leur chambre ou à l'extérieur, à l'écart des autres. Les hôtels doivent également mettre en place une signalisation claire indiquant à leurs clients où ils peuvent effectuer un test de dépistage.

À ce jour, 618 cas actifs ont été confirmés en Israël. 79 de ces patients sont hospitalisés, dont neuf dans un état grave. Ces statistiques ne reflètent que les informations confirmées par les hôpitaux ou les données communiquées du ministère. Les personnes dont le test COVID effectué à domicile est positif et qui ne signalent pas le résultat à leur médecin ou au ministère ne sont pas prises en compte.

"Comme partout dans le monde en ce moment, on voit une légère remontée des cas de Covid qui impliquent deux ou trois variants. Israël présente moins de cas car l'hiver est moins prononcé, et il y a aussi moins de voyages à l'étranger ce qui réduit l'importation des variants", a affirmé le professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie à l'Université Bar Ilan à i24NEWS.

Les déplacés sont regroupés entraînant une forte densité de personnes et mangent dans les mêmes endroits, il y a donc plus de proximité et de chances de contamination", a-t-il expliqué en ajoutant toutefois que la "situation n'est pas alarmante", même si la prudence est de mise pour les personnes avec des comorbidités. "On parle d'une dizaine de cas déclarés ces deux dernières semaines, ce n'est pas les vagues de cas qu'on a connues l'an dernier ou il y a deux ans", a-t-il conclu.